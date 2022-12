Walcourt: quelles sont les missions du coordinateur POLLEC?

La mise en place d’une politique énergétique à long terme passera inévitablement par des actions au niveau local.

Pour aider les pouvoirs locaux à mettre en place une POLitique Énergie Climat (POLLEC) et tenter d’atteindre l’objectif de réduction de 40% des émissions de CO2 à l’horizon 2030, la Région wallonne lance chaque année l’appel POLLEC.

La ville de Walcourt y a répondu en 2021 ; ce qui a permis le recrutement, en février 2022, d’un coordinateur POLLEC en la personne de Florian Deman. Après quelques mois de travail, nous lui avons demandé de nous expliquer ses missions au sein de l’Administration communale.

Florian, expliquez-nous ce qui vous a motivé à postuler pour ce poste ?

Après avoir longtemps travaillé dans la recherche scientifique à l’université, j’ai souhaité m’investir au niveau local dans des actions concrètes visant à atténuer notre impact sur l’environnement.

Quelles ont été vos premières missions au sein de l’administration communale ?

La mise en place d’une politique énergétique à long terme sur le territoire passe par la réalisation d’un état des lieux en termes d’émissions de CO2, ainsi que par l’étude du potentiel de développement des énergies renouvelables. J’ai réalisé une mise à jour et une analyse de la comptabilité énergétique, ainsi qu’un cadastre énergétique du patrimoine communal. C’est sur base de ces données que l’on pourra envisager les actions prioritaires à mettre en place.

Au niveau des bâtiments, la priorité sera donnée aux écoles, dans un premier temps. Pourquoi ?

Nous souhaitons faire d’une pierre deux coups: tout ce qui sera mis en place dans les écoles au niveau des économies d’énergie permettra de mener des actions de sensibilisation auprès des élèves qui, nous l’espérons, répercuteront ces bons gestes auprès de leurs parents.

Qu’est-ce qui a déjà été entrepris au niveau communal pour réduire les émissions de CO2 ?

Ces dernières années, le remplacement de l’éclairage public par du LED a permis une économie d’environ 30%. Cette modernisation va se poursuivre dans les années à venir. Suite aux travaux réalisés, le hall omnisports de Laneffe a réduit ses besoins en chauffage de 75% et ses émissions de plus de 90% ! À noter que les émissions imputées aux activités de la Commune interviennent pour moins de 1,5% dans le total des émissions du territoire. Les principales sont dues aux besoins en chauffage, en électricité des logements et à la manière de se déplacer.

La commune doit montrer l’exemple en matière de gestion de l’énergie ?

Effectivement, le pouvoir communal se doit de montrer l’exemple en matière de gestion de l’énergie et les efforts devront être poursuivis. Cela passera, entre autres, par le recours plus systématique aux énergies renouvelables. Plusieurs projets photovoltaïques sont d’ailleurs à l’étude actuellement.