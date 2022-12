Il aura lieu à la rue du Fayt dans la salle communale l’Union, les vendredis 9 et 16 décembre de 17h à 20 h, les samedis 10 et 17 décembre de 10h à 20 h, les dimanches 11 et 18 décembre de 10h à 18 h.

À découvrir: des artisans de paniers garnis, de montages de Noël, du tricot, des tailleurs de pierres, des confiseries, bougies, cuberdons… Boissons et petite restauration.