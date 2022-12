Les usagers devraient gagner quelques précieuses minutes sur le temps de trajet au départ de la région de Thuin et d’Erquelinnes vers l’ensemble des grandes villes.

"En pratique, le temps de trajet entre Mons et Thuin se verra diminuer de 26 minutes. Entre Ottignies et Thuin, le navetteur gagnera 25 minutes sur son trajet. Entre Namur et Thuin, c’est près 23 minutes gagnées sur le trajet " se réjouit le député écolo Christophe Clersy.

Les besoins en termes de mobilité sont immenses en Thudinie et dans la région d’Erquelinnes, ces changements étaient donc très attendus, notamment par le comité de ligne de la 130 A.

"C’est une très bonne nouvelle pour la mobilité douce de la région de Charleroi. Cela devrait motiver les travailleurs ou encore les étudiants à prendre le train quotidiennement vers leurs lieux de travail ou d’études " souligne Laurence Hennuy, députée fédérale.

Vers Maubeuge

En plus de ces nouveaux horaires, la ligne 130 A se voit également ajouter 8 trains par jour, qui continueront leur route jusqu’à Maubeuge. Il y a quelques années, cette ligne était menacée de fermeture. Elle viendra compenser la suspension de la liaison Namur-Maubeuge, et permettra à nouveau aux habitants du sud-Hainaut de rejoindre Paris, via Maubeuge, sans devoir passer par Bruxelles.