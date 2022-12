Les femriers de Sivry-Rance ont fêté saint Eloi

L’heure était aux retrouvailles, après la prédiode de crise sanitaire, pour les fermiers lors de la messe célébrée à Grandrieu ce 1er décembre. L’abbé Xavier Huvenne, doyen en charge des 17 paroisses de Beaumont, Froidchapelle et Sivry-Rance, a répondu à l’invitation des agriculteurs de reprendre la tradition de la fête de saint Éloi en célébrant une messe à Grandrieu et à Froidchapelle. À Grandrieu, une petite centaine de participants, dont quelques-uns venus en tracteur, a rejoint l’église et assisté à l’office célébré. Le doyen a ensuite procédé à la bénédiction des tracteurs garés près de l’église. À défaut de salle communale disponible, le verre de l’amitié et un morceau de tarte ont été partagés dans l’édifice religieux.