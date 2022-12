Les 40 ans de l’Académie de la Botte, en musique évidemment!

Les réjouissances ont débuté le vendredi soir, non pas en fanfare, mais avec un concert de gala donné par le trio flûte, saxophone et piano de Steve Cohen, suivi ensuite de la chorale de l’ABH Kaurum et de l’orchestre symphonique Phenix, dirigé par Jacky Coppens. le directeur de l’ABH qui possède plus d’une baguette à sa batterie. Les 70 musiciens professionnels qui composent cet ensemble ont enthousiasmé les quelque 450 spectateurs, tous ébahis d’une telle prestation dans la salle du Centre culturel de Chimay dont l’acoustique est toujours appréciée par les artistes.

Le lendemain, c’est une tout autre ambiance qui régnait dans ce même antre musical. Grâce au groupe Oberbayern Die Nachtwärmer BlasMusik, c’est au son d’airs entraînants et chantants que 200 convives se sont réjouis de se retrouver ensemble au cours d’un repas festif.

©EdA

Enfin, dimanche après-midi, après la mise en oreilles de la parade musicale animée par le Ze Marching Band et l’Alba Pipe band, ce sont les 8 sociétés musicales de la Botte du Hainaut (Sivry, Solre-Saint-Géry, Beauwelz, Chimay, Baileux, Froidchapelle, Forge et Forge-Philippe) qui se sont rassemblées pour présenter un programme de 18 morceaux, dont deux avaient été choisis par chacune des phalanges musicales. Les deux derniers étaient La Marche de la Botte, et à la grande surprise du public, un air de cornemuse qui a clôturé de la plus belle des manières le week-end anniversaire des 40 ans de l’ABH.

Harmoniser et coordonner un tel concert n’est pas une sinécure: "Après avoir pris connaissance des morceaux choisis par chacune des fanfares, celles-ci ont travaillé les morceaux chacune dans son local. Puis, nous avons eu 4 répétitions collectives pour les finaliser avant la générale de lundi dernier. Il faut avouer que la première répétition a été assez bien difficile, essentiellement pour des raisons logistiques, organisationnelles et de mise en place des pupitres des quelque 100 musiciens participants. Mais au final, tout est positif et cela a été l’occasion de découvrir, pour la première fois, des musiciens d’autres fanfares et de lier de nouveaux liens qui nous permettront de vivre des moments de partages musicaux. Ce qui est, somme toute, le plus important pour tout musicien", nous confie Patrick Jacques, l’un des 5 chefs de fanfares, qui se fait l’interprète de tous les musiciens de la région pour souhaiter de revivre de tels moments dans 10 ans.