Beaumont: trois blessés dans un accident

Plusieurs véhicules sont entrés en collision vers 19h dans le village de Thirimont, plus précisément rue des Pouilleux. Les pompiers de Thuin et de Beaumont, sous les ordres du lieutenant Renard et de l’adjudant Henry, sont intervenus. Il a notamment fallu procéder à des désincarcérations. Deux ambulances et un véhicule SMUR étaient présents sur les lieux. Au final, on déplore trois blessés, dont une personne transportée en milieu hospitalier.