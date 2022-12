Après les inondations de 2021, tous les ponts de Walcourt seront inspectés

Le budget 2023 de la régie communale ordinaire de l’Agence de développement local (ADL) figurait également à l’ordre du jour de la séance publique. "Celui-ci s’élève, en recettes et en dépenses, à 180 518 € dont 162 818 € de frais de personnel. Les recettes proviennent de la Région wallonne pour un montant de 83 000 € et de la ville pour 95 000 €. L’organisation du dîner tournant peut apporter une recette supplémentaire de 2 000 €", détaille l’échevin Philippe Bultot (MR-EC).

Situation scolaire stable

En fin de séance, l’échevin de l’Enseignement Matthieu Liessens (PS) a fait le point sur les chiffres de la rentrée scolaire à la date du 30 septembre 2022. "Par rapport à la situation au 30 septembre 2021, la population scolaire du réseau d’enseignement communal reste stable. Nous comptions 860 enfants l’an dernier et nous en totalisons 864 cette année", déclare-t-il. On note une augmentation de 34 enfants en maternelle (310 unités) et une diminution de 30 en primaire (554 unités).

L’augmentation du nombre d’enfants en maternelle compense donc la diminution en primaire qui est principalement due à une grosse sortie en 6 primaire.

La dernière séance du conseil communal de l’année est prévue pour le lundi 19 décembre à 19h à la salle communale de la ruelle du Coq. Le budget communal 2023, ainsi que celui du CPAS, y seront votés et débattus.