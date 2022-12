Walcourt: des produits locaux et d'Oxfam pour 80 personnes

Faire connaître les produits locaux et Oxfam Après deux ans d’arrêt dus au Covid, le petit-déjeuner Oxfam de la Ligue des Familles était de retour, dimanche matin à la salle Saint-Joseph de Berzée. Plus de 80 personnes y ont pris part. Elles ont pu y goûter des produits issus de fermes et boulangeries locales mais aussi le cacao, le jus d’orange, le thé et le café Oxfam. Les bénévoles avaient aussi réalisé des gâteaux et confitures maison.