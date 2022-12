Le PCS de Viroinval sensibilise aux handicaps, même les moins visibles

Des stands avaient été dressés dans la grande salle, par une série de partenaires: l’AViQ, le SPF handicap, l’AMO Aidants proches, Les Goélands, l’ONE, l’Accueil Temps Libre, la Maison des Jeunes ou encore Esencan, Altéo et la bibliothèque de Couvin-Viroinval.

Les informations données par l’AViQ et le SPF avaient un succès plus prononcé, qui peut être prolongé: "le PCS organise des permanences de l’AViQ tous les deuxièmes mardis du mois, au matin, au château Licot. La prochaine aura lieu le 8 décembre."

Diverses animations étaient organisées, entre les stands: des activités sensorielles ou encore un parcours en chaise roulante.

Les enfants de l’école de devoirs et les jeunes des MJ d’Olloy, Oignies, Nismes et Frasnes s’y sont déplacés. "Nous voulions mixer un aspect ludique avec l’information et la sensibilisation."