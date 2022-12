Mimile en concert au Café l’Harmonie à Couvin ce samedi

Il continue aussi à proposer des animations musicales qui font la part belle au wallon de chez nous et aux chansons satiriques gratinées, s’inspirant de personnages régionaux.

Le concert de ce samedi est organisé par l’Harmonie royale de Couvin et aura lieu dans la brasserie du même nom: de quoi offrir plus grande intimité et interaction avec le public.

Il sera donné dans le cadre du "Bartoland Tour 2022-2023" en référence au dernier succès du chansonnier qui a croqué avec l’humour grinçant qu’on lui connaît, les activités "patinantes" du promoteur du zoning de la Couvinoise. Programmation 100% couvinois garantie !

Renseignements et réservations: 0473/24.17.91.