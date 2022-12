Les Gerpinnois ont choisi sept projets citoyens

La mobilisation des Gerpinnois fut assez belle, puisque 296 personnes y ont pris part, en exprimant 1102 votes, chacun ne pouvant voter que pour 8 idées.

Ces résultats ont été compulsés et additionnés aux choix d’un comité de sélection, chaque part comptant pour 50%.

In fine, 7 projets sont sélectionnés et seront concrétisés par la Commune, en collaboration avec les porteurs du projet. Voici les dossiers retenus:

La fruti-presse. Il s’agit de se doter d’une presse à fruits mobile, artisanale et gratuite pour les Gerpinnois. Cette petite presse à fruits artisanale et mobile sera mise à la disposition des citoyens, à domicile ou lors d’événements particuliers,

Itinéraires découverte: nos villages dans la Grande Guerre. Ce projet vise à la mise en place de trois balades permanentes en circuit libre ayant, pour fil conducteur, la Première Guerre mondiale. Ces itinéraires prendront place dans trois villages durablement marqués par ce conflit: Gerpinnes, Acoz et Gougnies.

Des bancs, des fleurs et des poubelles pour Fromiée. Lors d’un ramassage de déchets organisé en mars dernier et durant les balades, de nombreux détritus jonchaient les chemins et leurs abords. L’installation de trois poubelles à la périphérie du village serait une solution à ce problème. La mise en place de deux bancs aux abords du village permettra d’accueillir au mieux les touristes et les sportifs.

Des bancs, espace d’échange à la rue du Tienne à Villers-Poterie. Le but de ce projet est de créer un coin de rencontre et de convivialité à la Rue du Tienne en y installant deux bancs.

Installation de 3 boîtes à livres. Quelques boîtes existent déjà dans l’entité (Maison communale, Flaches…). À l’initiative des membres du groupe Facebook "Loverval passionnément", une boîte a été installée en août 2020 au Try d’Haies sur un terrain privé (entrée du RCIT). Le projet vise à en installer d’autres, ailleurs sur Loverval.

Plaques nominatives aux sentiers de Loverval. Le projet consiste à apposer des panneaux aux entrées des sentiers de Loverval. Ces panneaux indiqueront le nom du sentier.

Skatepark de Gerpinnes. Ce projet consiste à créer un skatepark extérieur dans Gerpinnes.