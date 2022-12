Le futur F’lip Park de Philippeville soumis à enquête publique

Le dossier sera en effet soumis à enquête publique dès ce 9 décembre, jusqu’au 17 janvier prochain. Les citoyens sont dès lors invités à se prononcer sur le contenu du projet et à émettre leurs avis, positifs ou négatifs, au service urbanisme de l’administration communale.

Gros avantage dans le cas de Philippeville (que d’autres communes s’en inspirent, NDLR): l’administration publie l’ensemble des pièces sur son site Internet. Tout citoyen peut donc consulter son dossier tranquillement depuis son fauteuil, bien au chaud, à son aise.

Avant d’éplucher ces centaines de pages, voici néanmoins les premiers éléments qui permettront peut-être à chacun de se forger un avis sur cette initiative et sur son opportunité.

Le projet

La demande est déposée par Equilis Belgium SA., qui est une société immobilière fondée en 2006 par Carl Mestdagh.

Elle vise à créer un espace commercial venant s’adosser au zoning des 4 bras, déjà bien connu, dont la surface commerciale nette affiche actuellement 5249 m2.

Cette extension est appelée "Zone commerciale des 4 Vents". Elle formerait 19 220 m2, pour former un ensemble totalisant logiquement 24 469 m2 de surface commerciale nette.

Sur les vues 3D du dossier, l’ensemble est dénommé F’lip Park. À voir si la dénomination perdurera !

L’extension vise à créer 11 commerces principalement dédiés aux achats semi-courants lourds (produits lourds de consommation semi-courante: mobilier, électro, brico, animaux, équipements), ainsi que 7 activités non soumises à un permis d’implantation commerciale (restauration rapide, services, pour 5 733 m² bruts au total).

Qu’y trouverait-on comme magasins ?

"L’offre projetée, concernant uniquement les 19 220 m² nets créés, serait composée d’enseignes types suivantes: Type Maisons du Monde, type Jysk, 2 Alimentaires, Bricolage, Jardinerie, type Trafic, type Voltis, type Colora/4 Murs, type Intersport et type Extra/Action. Cette offre est donc majoritairement tournée vers l’équipement lourd et, dans une moindre mesure, l’alimentaire", nous dit le dossier.

Autour de ces commerces, du parking, évidemment: 915 places au total, dont 30 recharges électriques et 23 PMR, 16 familles et 10 covoiturage, auxquelles s’ajouteront 62 parkings vélos.

Quel impact commercial ?

Est-il judicieux d’investir dans un centre commercial à l’heure où de grandes enseignes internationales peinent à traverser les crises actuelles ? Et au regard de cellules qui restent vides à la rue de France, parfois depuis plusieurs années ?

"L’étude commerciale conclut à un potentiel de développement d’une surface nette de vente de ± 31 000 m² sur Philippeville, plaide le dossier. La zone de chalandise totalise plus de 46 000 habitants: plus de 18 000 en zone primaire (0-10 minutes de trajet) et plus de 28 000 en zone secondaire (10-20 minutes)."

Avec quelles conséquences pour les commerces du centre-ville et sur des centres commerciaux comme le Bultia ou La Couvinoise ? "Un total de 30 888 m² nets pour 42 cellules commerciales peut être développé sur le site des 4 vents sans nuire au centre-ville, au pôle des 4 bras et en ayant un impact minime sur les localités voisines", rapporte l’étude commerciale. Le dossier avance en outre que le centre commercial va attirer une nouvelle clientèle vers Philippeville, qui pourrait en profiter. Un argument entendu il y a trois ans à Couvin, mais qui reste à objectiver.

"Le projet a pour volonté de préserver le commerce local en centre-ville (des commerces spécialisés de petite taille), tout en répondant au besoin à venir. Il prévoit l’implantation de commerces de moyennes à très grandes tailles, d’une surface commerciale nette moyenne de 1 750 m², les cellules sont donc de très grandes tailles (une cellule de taille moyenne mesure généralement entre 400 et 600 m²). Les commerces prévus au sein du projet prévoient une majorité d’achats semi-courants lourds: 63% du mix commercial".

210 emplois !

Le projet se veut séduisant sur le plan de l’emploi.

Actuellement, le centre commercial des 4 Bras emploie 22 personnes à temps plein et 36 personnes à temps partiel, pour un total de 58 emplois ; soit 46 équivalents temps pleins.

Il est estimé que la présente demande permettra de générer 124 temps pleins et 86 temps partiels supplémentaires, soit un total de 210 emplois créés ; représentant une création de 181 équivalents temps plein (concernant uniquement les activités soumises à PIC).

Idéalement situé ?

Le dossier présente l’implantation comme idéale pour un tel centre commercial: au carrefour (bientôt sécurisé par des ronds-points) des N5, N97 et N40, près d’une gare et de liaisons TEC. Le rapport pointe l’absence de zones Natura 2000, de réserve naturelle ou de sites patrimoniaux. Il est juste conseillé d’indemniser les agriculteurs correctement et de leur permettre d’exploiter leurs terres le plus longtemps possible jusqu’aux travaux. Des murs en moellons et des murets en pierres sèches rappelleront l’environnement historique de la forteresse de Philippeville, glissent enfin les auteurs de projet.

Les Philippevillains ont un bon mois pour apprécier !

Sur rendez-vous à l’administration, au 071/66 00 77 ou sur https://www.philippeville.be

Des bâtiments qui entoureront le garage Renault

Les bâtiments à construire s’étaleront autour du garage Renault, jusqu’à la bretelle d’autoroute venant de Couvin. Pour entrer sur le site, des liaisons sont prévues au départ du rond-point à construire près du viaduc (construction prévue dès 2023). Un accès commun est évidemment envisagé avec l’actuel centre commercial.

L’auteur de projet envisage l’usage de la pierre sur les murs des façades d’entrée et sur les murs de soutènement. Le nouveau zoning commercial "s’ouvrira" vers l’actuel, mais contournera le garage.

Deux autres bâtiments abriteront chacun deux unités commerciales. Ils seront situés le long du parking de l’actuel centre commercial des 4 Bras, à droite en y entrant. Ces bâtiments font respectivement 2 293 m² pour celui en entrée de site et 4 177 m² pour celui situé le long du parking.

À l’arrière du garage Renault, on trouvera une sorte de grand parking autour duquel se disposera un premier bâtiment en forme de U qui regroupera 11 cellules commerciales allant de 501 m² à 5 100 m², dont une surface de vente extérieure de 800 m². Il disposera de deux accès pour les livraisons des différentes unités.

Une petite construction de 546 m² abritant deux unités horeca de type rapide complétera la placette.

Un espace destiné à une enseigne de restauration rapide, son drive-in et son parking de 55 places prendra place entre le rond-point à construire et le garage Renault, en entrée du site.

S’ajouteront deux bâtiments techniques, dont une cabine haute tension. Ils seront couverts par de la végétation.