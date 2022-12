Le 19e dîner tournant du GECO aura lieu au Domaine Saint-Roch à Couvin

Le vendredi 9 décembre, dès 12 h, l’occasion sera à nouveau offerte aux entrepreneurs de l’Entre-Sambre-et-Meuse de rencontrer d’autres responsables de PME, et de mieux connaître les entreprises actives dans leur région. Ce dîner est organisé sur le prestigieux site du Domaine Saint-Roch à Couvin. Comme de coutume depuis de longues années, la rencontre se fait sous la formule originale et éprouvée, qui permet aux participants de changer de table à chaque nouveau plat, et de rencontrer un maximum d’entrepreneurs en un minimum de temps.