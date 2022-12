Des subsides pour les cœurs de village de Sivry et Florennes

La Grand-Place de Sivry

Parmi les projets retenus, il y a celui de cœur de village à Sivry. "Le contenu du dossier et la vision des citoyens exprimée lors de la réunion citoyenne organisée en septembre ont été fortement appréciés", explique l’échevin Alain Lamant sur son réseau social.

Sivry-Rance voit donc son projet "Cœur de Village" pour le quartier du parc de l’église de Sivry et ses alentours adopté par le gouvernement wallon. "Cette approbation se concrétise par une subvention promise de 500 000 € sur un montant total de +/– 685 000 €" précise l’échevin en ajoutant ses remerciements au ministre et "aux nombreux citoyens qui se sont exprimés en septembre et en groupe plus restreint par la suite. Vous avez été entendus et compris. Il nous restera 2 à 3 années pour finaliser ce beau projet qui conservera bien évidemment l’espace vert et qui adaptera la mise en valeur du site vis-à-vis des nombreuses activités et usagers."

Le parc des Ducs à Florennes

Une autre commune de l’Entre-Sambre-et-Meuse bénéficiera du soutien wallon pour aménager son cœur de village: Florennes recevra 478 445,93 €. La Commune avait rentré un dossier pour l’aménagement du Parc des Ducs. En juin dernier, ce dossier avait été expliqué au conseil communal. Il prévoit que l’aménagement du parc soit décliné sous deux angles. D’une part, dans le cadre du Plan Communal de Développement Rural, il prévoit la création d’une liaison douce entre la place Verte, la piscine et la maison de repos, via le Passage oublié et le parc. Le second volet entrait lui dans le cadre de l’appel à projets Cœur de village qui vient d’être approuvé jeudi par le gouvernement wallon. Il prévoit la création d’un parking dans le prolongement de la maison de repos et l’aménagement d’une piste Vita dans le bois voisin, le dégagement du ruisseau masqué par la végétation et peut-être des gradins pour l’organisation de spectacles ou la rentrée de la marche Saint-Pierre. C’est donc ce second volet qui bénéficiera d’une enveloppe régionale de 478 445,93 € sur les 625 000 € que coûterait le projet.