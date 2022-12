Vifs échanges entre Françoise Mathieux et Vincent Delire: "les Couvinois méritent mieux!"

Françoise Mathieux réplique une dernière fois, au travers d’un communiqué, aux propos que nous avons relayé dans nos colonnes la semaine dernière: " Monsieur Delire s’est, de toute évidence, senti attaqué personnellement par une remarque que j’ai effectivement faite et qui impliquait de lui demander ce qu’il faisait, lui, concrètement, à part critiquer et donner des leçons de morale aux autres ? Cette remarque entrait dans le cadre d’un débat sur un point particulier du conseil.

Il est de notoriété publique je ne choisis pas toujours les bons mots quand il s’agit de prendre part à un débat qui me tient à cœur. Mais je tiens fermement à recadrer les choses: l’interprétation que fait Monsieur Delire de mes propos est aussi incohérente que calomnieuse. Monsieur Delire est quelqu’un que j’apprécie à titre personnel. Et je suis donc sincèrement désolée si mes propos ont pu le blesser. Toutefois, affirmer que je méprise tous les allocataires sociaux et les artistes parce que j’ai remis en question sa légitimité dans le débat, ça frôle le populisme de bas étage. Poursuivre par des attaques personnelles sur mes animaux de compagnie, mes réseaux sociaux ou la qualité de mon travail parlementaire est encore plus petit.

Mais remettons l’église au milieu du village: le nouveau statut d’artistes que Monsieur Delire m’accuse de mépriser, j’ai contribué à le mettre en place, je l’ai voté et c’est une initiative de mon groupe politique. Je salue ce texte et la simplification qu’il implique pour les artistes qui font un métier que j’admire tout particulièrement. Ce qui me fait peur, ce sont les dérives possibles qu’il pourrait engendrer si nous ne sommes pas vigilants avec des gens qui pourraient avoir tendance à se déclarer artistes un peu vite. Je n’aurais pas pu vouloir attaquer le statut d’artiste de Monsieur Delire puisque je ne me doutais pas qu’il en bénéficiait.

Stop à la langue de bois !

Ensuite, ce n’est pas la première fois que mes propos sont interprétés comme des remarques "de droite" qui visent les allocataires sociaux ou les étrangers. Je dis: stop à la langue de bois. Arrêtons de faire des amalgames et de tout confondre. Est-ce que je pense que les valeurs de travail et de souci du travail bien fait se perdent de plus en plus ? Oui. Est-ce que j’estime que l’immigration n’est pas toujours gérée de manière optimale et que les premiers à en pâtir sont les immigrés eux-mêmes ? Oui, aussi. Est-ce que je pense qu’il faudrait repenser le système des aides pour valoriser le travail et la formation ? Encore une fois, oui. Est-ce que je prône un plus grand contrôle parce que trop nombreux sont ceux qui profitent du système ? Absolument. Est-ce que je pense que l’idéologie socialiste amène ce type de dérives ? Je le pense.

Je suis convaincue que c’est mon rôle en tant que députée et conseillère communale de porter ces thématiques sans langue de bois. Tout comme je pense qu’il est urgent de recadrer le débat du conseil communal là où il doit être: avec les Couvinoises et les Couvinois en son centre. Ils se désintéressent de la politique et c’est triste. Mais c’est sûrement plus du fait de ces guéguerres chronophages et stériles et du maniement d’une langue de bois dépassée que pour toute autre raison. "

Voilà qui doit clore la joute.