Saint Éloi a été fêté par sa confrérie, à Laneffe

Aux alentours du 1er décembre, qui correspond à la date de sa mort en 659, les vingt et un membres de la Confrérie Saint-Eloi participent à une messe en son honneur. Ils partagent ensuite un repas dans l’intimité, en compagnie de leurs proches. Cette année, ils n’ont pas failli à la tradition en assistant à la messe du samedi soir à l’église de Laneffe. Pour l’occasion, la statue du saint patron avait été descendue de son autel et avait pris place dans le chœur de l’église.

Tout au long de l’année

Fondée en 1635, la confrérie Saint-Eloi organise le passage des places de la marche Saint-Eloi qui a lieu au soir du dimanche des Rameaux. Le matin de la marche, elle organise la bénédiction des chevaux. Elle accueille les membres d’autres confréries Saint-Eloi qui effectuent le déplacement depuis Bouillon, Meise ou encore Jumet. Les confrères laneffois participent également aux fêtes de Saint-Eloi organisées par les confréries amies. Tout au long de l’année, les confrères assurent l’entretien des chapelles et potales érigées par la confrérie. Celle-ci se compose de vingt et un membres parmi lesquels le mambour André Lebègue dont la charge est devenue, au fil du temps, presque héréditaire. Avec la Saint-Nicolas et la Sainte-Barbe, la Saint-Eloi constitue l’une des fêtes patronales les plus fêtées encore aujourd’hui par bon nombre de corps de métiers. Nous leur souhaitons une bonne fête !