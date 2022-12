Nouveaux locaux et belles perspectives pour l’AIS

Concilier les intérêts des propriétaires de logements et les besoins de locataires à revenus modestes: c’est la vocation des agences immobilières sociales, dont celles du Sud-Hainaut, née en 2014, avec l’engagement d’un médiateur social et d’un agent technique. La particularité de la structure est qu’elle gère à la fois l’accompagnement social des locataires et la gestion des biens que lui confient propriétaires privés ou publics. Avec cette formule, ceux-ci sont exonérés du précompte immobilier, déchargés de l’enregistrement des baux, de la perception du loyer qui leur est payé même en cas de vide locatif, et du petit entretien du logement. Après 7 ans de location dans le haut du village, l’AIS de la Botte a acquis cette année une ancienne surface commerciale près du rond-point de la rue de la Verrerie (2C) à Rance, qui lui offre une surface adaptée à sa nouvelle dimension. Avec 150 logements en gestion dans les 5 communes de la Botte et à Erquelinnes, Lobbes et Merbes-le-Château, l’agence emploie désormais 6 personnes pour 4,5 équivalents temps plein.