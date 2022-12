L'Espinette de Thiérache: un peu de nos haies dans le vin

"La recette de fabrication de l'" Espinette de Thiérache ", je l’ai sortie d’une vieille armoire, après le décès de ma grand-mère", raconte le Chimacien, qui pourra bientôt s’adonner à temps plein à ses passions que sont l’accompagnement en haute montagne et la production de vins, à l’aube d’une retraite bien méritée. "Cela peut paraître surprenant, mais la base de la fabrication de cette boisson locale, c’est tout simplement l’épine des haies qui bordent les sentiers agricoles de la Calestienne et ses roches calcaires. Une fois par an, en mai-juin, les épines sont récoltées, toujours en période de lune croissante. Par ailleurs, la sécheresse de cette année a procuré encore plus de parfums aux épines récoltées, ce qui veut dire que cette année est un excellent cru."

D’abord fabriquée à l’origine pour un usage familial, la qualité des vins a vite fait de déborder ce cadre privé. Après différentes opérations de nettoyage et de filtrage, la plante macère alors ensuite avec du vin sélectionné de l’Aude, durant 3 à 4 semaines. L’assemblage de la sève de l’épine et du vin donne alors la naissance à des arômes délicats et à des saveurs surprenantes.

Boisson de tous les plats, l’Espinette de Thiérache est appréciée comme un apéritif, boisson d’accompagnement et également dans les préparations culinaires, dans les plats ou desserts. Que ce soit la rosée, la rouge, la blanche ou la claire, cette boisson authentique accompagne aussi bien apéritif, entrée, plat principal ou dessert. Il est à noter qu’une fois ouverte, l’Espinette de Thiérache se conserve durant plusieurs semaines au frigo avec le bouchon. En outre, ce qui ne déplaira pas aux amateurs de grands crus, comme les grands vins, l’Espinette bonifie avec les ans, au moins jusqu’à 6 ans, voire plus. Elle est en vente dans toutes les épiceries fines, boucheries, grandes surfaces, commerces spécialisés et restaurants de la région. La visite guidée de l’atelier de fabrication est possible sur réservation.

