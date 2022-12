Les violences faites aux femmes : à Walcourt, parlons-en !

Dès 9h du matin, entre cinquante et soixante personnes ont assisté à une conférence-débat avec "Ça vaut pas l’coup", qui est un service spécialisé d’accompagnement des victimes de violences conjugales, le Centre wallon d’appui à la lutte contre les violences faites aux femmes, qui dépend du Service public de Wallonie, la Cellule d’accompagnement des victimes entre partenaires du CPAS de Couvin et le Service d’aide aux justiciables de l’arrondissement de Dinant. Après la pause repas et le marché des associations et services, les participants ont eu l’occasion d’assister à une représentation théâtrale de la nouvelle création par la troupe "Les filles de Lillith", au placement du ruban blanc sur la façade de la salle communale de Thy-le-Château et au drink final. "Cette journée a permis des échanges intéressants entre les différents intervenants impliqués dans la prise en charge des situations de violences conjugales et de découvrir les initiatives locales et communales en la matière", explique Rebecca Maudoux, du PCS de Walcourt.