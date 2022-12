Après plus de deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, les acteurs du cercle L’Équipe sont remontés sur la scène de la salle des fêtes de Gerpinnes en ce 3e week-end de novembre. Deux pièces ont été jouées: Les Routeûs et Vauban toudis li. Créée par Michel Robert et mise en scène par Thomas Busine, la première comédie a été interprétée par Stéphanie Wyard, Laurence Adam, Céline Brunelli, Jean-Louis Henriet, Fabrice Donati, Jean-Marc Piot et Denis Clamot.