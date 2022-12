Robert effectuait son service militaire au 4e Bataillon commandos. Il devait être démobilisé le 30 juin 1960, mais suite aux événements au Congo, le ministre Gilson avait décidé de prolonger leur service. Il était alors basé à Astrida, aujourd’hui Butare au Rwanda.

Le 18 juillet, il sautait en parachute d’une altitude de 250 mètres avec ses frères d’armes. Les parachutes et les trois avions ont été criblés de balles par les soldats de la Force publique, munis d’armes automatiques.

En route vers Nizi, à quelques kilomètres du carrefour de Vieux Kilo, la colonne de militaires chargés de libérer des réfugiés tombe dans une embuscade où trois hommes sont blessés, dont le Couvinois Robert Hosselet. Blessé à l’épaule, il est évacué vers l’hôpital de Kilomine. Il y décédera de ses blessures le lendemain.

Il est inhumé au cimetière de la mission catholique à Bunia. Le rapport précise que Robert Hosselet a été tué par balle de guerre en opération le 19 juillet 1960 sur la route Bunia-Mongbwalu.

Le 11 septembre 1963, le gouvernement congolais autorise son exhumation et le transfert de la dépouille mortelle par les voies aériennes et maritimes de Bunia vers Anvers. Le corps de Robert Hosselet est ramené à Couvin le mardi 19 novembre 1963.

Ses parents, ses frères et sa sœur auront dû attendre 3 ans afin de pouvoir lui rendre un dernier hommage et le conduire à sa dernière demeure.

Le samedi 23 novembre 1963, le corps est transféré à l’hôtel de ville de Couvin où une chapelle ardente a été dressée. Des funérailles grandioses lui sont rendues, les para-commandos de Flawinne montant une garde d’honneur. Sur la place de l’Église sont alignés les 2e et 4e Bataillons de commandos et la Musique des Forces de l’Intérieur. Toutes les écoles sont présentes, en plus de la population couvinoise, en grand nombre, et les honneurs militaires lui sont rendus. Il reçoit à titre posthume la médaille de chevalier de l’Ordre de Léopold II.

Témoignage

60 ans plus tard, la Ville de Couvin et les Associations patriotiques ont décidé d’une cérémonie d’hommage à Robert Hosselet. Ce samedi 23 novembre, rendez-vous était donné face au cimetière pour se rendre en cortège vers la sépulture de Robert Hosselet. Une plaque commémorative a été dévoilée par l’Amicale nationale para-commando régionale Namur et la Fédération nationale des combattants, moment suivi d’un dépôt de gerbes par la famille de Robert Hosselet, les associations patriotiques, le Mouvement dynastique et la Ville de Couvin. Parmi les discours, un compagnon d’armes, José Dropsy, a retracé avec émotion les derniers moments qu’il a partagés avec Robert, la veille de son décès. Un drapeau belge a été remis à la famille lors du verre de l’amitié qui a clôturé la cérémonie.