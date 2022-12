Camps d'été: le règlement de Viroinval moins restrictif

Le règlement qui devait aider Viroinval à maîtriser le nombre et l’attitude des jeunes qui viennent chaque année en camp d’été dans l’entité a été revu entièrement par l’opposition, majoritaire au conseil, ce mardi.

Ce texte a fait l’objet d’un long débat. L’enjeu n’est pas anodin. En 2022, l’entité a accueilli 20% des camps organisés en province de Namur. Ces 102 séjours, rien que sur l’été, ont réuni 5 595 jeunes, dont deux tiers de Flamands. C’est plus que la population de toute l’entité.

En conseil, le collège communal a voulu présenter un règlement plus restrictif, bien que moins sévère qu’une première mouture évoquée antérieurement. L’objectif de ce texte était surtout de réduire la pression sur trois villages, Dourbes, Nismes et Olloy, où une dizaine de camps cohabitent parfois. En présentant une série de statistiques et de projections, le bourgmestre Baudouin Schellen (RéCit) a suggéré qu’un agrément soit imposé pour chaque terrain de camp, sur base de critères liés à l’accès à l’eau potable, aux services de secours ou encore la distance par rapport aux maisons voisines. Il a proposé de limiter la taille des camps à 60 personnes, d’interdire les groupes électrogènes et la consommation d’alcool en présence des animés et en l’absence des parents.

Pour le groupe POUR, Émilie Malosto a détaillé l’avis de l’opposition. Elle a appelé le collège communal au réalisme: interdire l’alcool est utopique. Elle a prôné surtout la mise en place d’une sensibilisation, par le Plan de cohésion sociale.

Son groupe ne s’est pas opposé à l’idée d’un agrément pour les propriétaires, pour autant que ce sésame soit octroyé par le conseil et non par le collège, avec la possibilité de représenter un dossier s’il est recalé.

POUR et Delphine Lebon se sont opposés à la distance de 100 mètres entre deux camps: "Comment allez-vous déterminer lequel des deux pourra avoir lieu, en cas de souci ?", a interrogé Émilie Malosto.

Toujours au nom de l’opposition, Delphine Lebon a argumenté que ce n’était pas les plus grands camps qui induisaient le plus de nuisances. Ils sont souvent les mieux organisés. Elle a proposé, dès lors, que la limite soit fixée à 60 animés (hors encadrants donc) par hectare. Et qu’un maximum de 60 animés soit accepté pour un terrain de moins d’un hectare.

Karim Fattah (POUR) a ensuite pris le relais dans le détricotage du texte de la coalition: "Pour nous, les groupes électrogènes peuvent être autorisés, pour autant qu’ils soient aux normes européennes, parce qu’ils peuvent servir pour recharger des voiturettes ou pour des frigos, ce qui est une nécessité en termes d’hygiène." Il a ajouté qu’un extincteur devrait être imposé dans chaque camp.

Pas de concertation

Un long débat a permis à chacun d’évoquer ses objectifs et ses solutions. Pour le collège, le bien être des riverains justifie une limitation du nombre de camps. "Or, ce que vous proposez ne va en rien limiter le problème à Viroinval. La taille des camps est primordiale", a réagi Baudouin Schellen.

"Avec la réforme des congés scolaires, les mouvements de jeunes sont plutôt à la recherche d’endroits de camps. Plutôt qu’envisager une limitation, c’est un meilleur encadrement qu’il faut prévoir. On connaît le rôle social de ces camps, qui sont parfois les seules vacances de certains jeunes", a répondu Jean-Marc Delizée (POUR).

Le bourgmestre a tendu une dernière perche de sapin vers l’opposition: "Je propose de nous réunir pour en discuter et revenir ensuite avec un texte commun."

"Ah non ! On passe au vote !", se sont exclamés Karim Fattah et Delphine Lebon. Le vote a rangé le texte du collège communal au fond de sa malle de patrouille.

L’organisation des camps sera donc légèrement plus réglementée à l’avenir: 60 animés par hectare, sur un terrain soumis à un agrément préalable.