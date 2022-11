Mais la fête de la Nature de Walcourt, c’est bien plus qu’une distribution d’arbres. C’est une foule d’animations pour petits et grands. Les visiteurs ont pu y découvrir deux expositions : Objectif zéro déchets et l’expo photos de Vincianne Gouttebarge intitulée Zoom sur le Festival, prolongée jusqu’au 4 décembre. Cette activité s’intégrait dans le cadre du Festival 100% Rural organisé par le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Pour leur part, les jardiniers du potager collectif Le Nôtre distribuaient des semences de légumes anciens. Le contrat de rivières Sambre et Affluents était présent avec des exposés sur la ripisylve, la forêt longeant les cours d’eau. L’après-midi, la journée s’est poursuivie avec la représentation d’un conte théâtral et musical intitulé "Il faut cultiver notre jardin".