Walcourt continuera à soutenir le GAL

En avant-séance, s’est également tenue la réunion conjointe annuelle avec le conseil de l’action sociale. L’unique point de la séance était le rapport des synergies entre la ville et le CPAS. "La plus importante est la mise à disposition de la Commune, par le CPAS, d’agents articles 60. Cela représente une dépense annuelle de 150 000€ pour le CPAS", annonce son président Albert Navaux (MR-EC). Le seul marché public conjoint entre la Ville et le CPAS concerne la fourniture de gasoil de chauffage.

Suppléments

En séance, le conseil communal a approuvé la modification du statut administratif des agents du CPAS en y intégrant les modalités relatives au travail à distance. Les modifications budgétaires n°2 du CPAS figuraient aussi l’ordre du jour: "Au service ordinaire, il s’agit surtout d’adaptations techniques. À l’extraordinaire, le coût des projets Marronniers et Verlaine augmentent respectivement de 440 000€ et de plus d’un million d’euros suite à l’augmentation du prix des matériaux", annonce Albert Navaux.

L’impact de ces augmentations se fera sentir lors des prochaines années, lorsqu’il faudra contracter les emprunts et les rembourser.