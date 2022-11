Un PCDR et trois terrains de padel

Il s’agissait ce mardi soir de désigner un auteur de programme et donc de lancer la machine, ce que les oppositions UNI et ARC réclamaient à cor et à cri. Si Geoffrey Borgniet (UNI) se félicite de cette décision, il ne peut s’empêcher de souligner: "On a perdu 10 ans…"

La suite, c’est un long chemin, un travail plus que conséquent et finalement l’espoir de voir un maximum de projets retenus.

Bientôt du padel

Autre innovation beaumontoise qui se concrétise, le projet de "BEPA", société à responsabilité limitée Beaumont Padel de construire trois terrains de padel couverts à proximité du centre sportif. Parallèlement à cela, il y a la mise en place de trois conteneurs qui serviront d’espaces techniques et de stockage du matériel. Mais avant cela, il s’agissait pour le conseil d’approuver le projet d’acte authentique constatant l’octroi d’un droit d’emphytéose à la SRL BEPA sur les biens non bâtis communaux (Ville de Beaumont et régie autonome). L’octroi du droit d’emphytéose est consenti pour une durée indivisible de 30 années avec une redevance de 375 €.

Ce projet est attendu par tous les sportifs de Beaumont et des environs mais il ne sera véritablement opérationnel qu’après, entre autres, la validation des services urbanistiques. Décision qui ne saurait tarder avant le début des travaux.

Comme précisé plus avant, tout s’est décidé à l’unanimité comme la modification des conditions d’occupation des salles communales, l’achat de caveaux et colombariums, la convention entre la Ville et la SOFICO pour le placement d’une œuvre d’art au rond-point de Wagram ou encore la poursuite de la démarche "zéro déchet". Le conseil s’est clôturé sur une longue liste de règlements complémentaires de roulage.