Soirée jeux avec le PCS à Fourbechies

La ludothèque installée à la bibliothèque de Boussu-lez-Walcourt est méconnue dans l’entité. Le jeu est pourtant facteur de lien social et intergénérationnel, d’éveil et de développement de diverses capacités. Partant de ces constats, le PCS de Froidchapelle a imaginé organiser des soirées jeux dans les 5 villages de l’entité de Froidchapelle. Et pour agrémenter la soirée, il s’est assuré l’appui des jeunesses locales pour la tenue d’un bar avec stand de petite restauration. La première séance a eu lieu le 28 octobre dernier à la salle des fêtes de Froidchapelle, attirant quelque 25 personnes. La formule semble séduire puisque pour la seconde édition, à l’école de Fourbechies ce vendredi 25 novembre, le public était plus nombreux et a réuni enfants, parents et grands-parents. " Tous ont l’occasion de tester les jeux de la ludothèque, et nous avons aussi l’aide du magasin Lollipop de Chimay, qui nous prête des jeux pour petits et grands " , explique Noémie, l’animatrice du PCS. Les prochaines soirées jeux auront lieu le 27 janvier à la maison de village de Vergnies, le 31 mars à la bibliothèque de Boussu et le 26 mai à la salle " L’école " à Erpion.