Nouveaux locaux et belles perspectives pour l’Agence Immobilière Sociale du Sud-Hainaut

150 logements dans 8 communes

"Le bouche-à-oreille fait son effet, se réjouit la responsable Lyla Fenzar, responsable de l’AIS du Sud-Hainaut. Les propriétaires satisfaits nous recommandent à d’autres. Rien que cette année 2022, nous avons pu ajouter 30 logements à notre parc locatif". Ce sont désormais 6 personnes, médiatrices sociales, agents techniques, dont un jeune homme sous statut article 60 délégué par le CPAS de Chimay, et administratifs qui gèrent le parc locatif composé de studios, appartements ou maisons, pour des propriétaires privés ou publics.

Pour l’instant, les communes pionnières du sud de la zone recensent le plus grand nombre de logements: 41 à Chimay (dont deux logements appartenant à la Fabrique d’Eglise, rénovés par le système de prêt subvention à l’ancienne cure de Virelles), 22 à Momignies (dont trois appartenant aux Œuvres paroissiales rénovés, dont un PMR), 22 à Sivry-Rance ( dont un en cours de rénovation avec le FLW), Beaumont (26 logements dont deux rénovés via le FLW et les prêts -subventions), 29 à Erquelinnes; seuls 5 logements sont gérés par l’AIS à Froidchapelle. Deux communes entrées plus récemment dans la formule doivent encore être prospectées: Merbes-le-Château propose 1 habitation et Lobbes toujours aucune.

À la différence d’une agence immobilière classique, ils accompagnent aussi les locataires dans leurs démarches sociales et le choix de leur logement. L’AIS peut aussi compter sur le Fonds du Logement qui permet aux propriétaires de rénover ou mettre aux normes leur bâtiment à moindre coût. C’est le 4 pour 8 logements répartis entre Chimay, Momignies, Sivry-Rance et Beaumont.

"Pour avoir récemment fait appel à l’AIS à titre privé, je dois dire que j’ai été épaté par leur compétence, leur écoute et leur rapidité d’intervention, tant pour le propriétaire que pour le locataire " souligne le député Paul Furlan, qui représentait le ministre Collignon lors de l’inauguration des nouveaux locaux. "Nous avons en effet à cœur d’écouter les demandes des locataires ; ce peut-être un rez-de-chaussée pour une personne à mobilité réduite, ou la présence d’animaux de compagnie pour des familles", explique Lyla Fenzar. Cette souplesse fait l’intérêt de cette structure qui offre une troisième voie pour contrer la crise du logement pour personnes à revenus modestes. "Nous sommes désormais approchés par des promoteurs qui souhaiteraient acheter, rénover et mettre en gestion des logements à l’AIS, c’est le signe d’une formule qui fonctionne" poursuit la jeune femme. "Nous espérons pouvoir dépasser un dernier plafond de subventionnement. Ceci permettra de pérenniser le personnel actuel compose de 2,5 ETP en administratif et 2 ETP, ainsi qu’un article 60. L’objectif à court terme serait d’engager une assitante sociale afin de couvrir davantage le suivi social des locataires. Les aides proposées par la Région wallonne demandent aussi un suivi à fournir par l’AIS notamment les primes de chauffage pour les copropriétés " conclut-elle.

www.ais-sudhainaut.be 060/65.00.93. Rue de la Verrerie 2C, 6470 Rance