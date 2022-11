Pour les Couvinois, ce jour est attendu et les organisateurs ont été enchantés de constater l’engouement du public. Vers neuf heures, on faisait la file pour venir déjeuner. La fréquentation reste dans la moyenne générale, avec cent six petits-déjeuners et vingt-deux apéritifs. À l’entrée, le préposé a constaté la présence de nouvelles têtes, ce qui démontre l’aura de cette animation. Par contre, pas de stand de produits du Sud, au profit de places pour les invités. Assurer ce stand engendre en effet trop de contraintes et fait perdre des places assises. Les convives ont néanmoins pu apprécier ces produits du Sud (miel, confiture, café, cacao) mais aussi des produits régionaux tels que le pain, le beurre, les fruits… Pour informer les invités, les associations CNCD 11 11 11 et Amnesty International étaient présentes.