Les citoyens appelés à participer à « Imagine Thuin »

Ceux et celles qui se sentent motivés par la dynamique du changement et d’éducation au changement répondront sans doute à l’appel à projets 2023-2024 lancé par le plan communal de développement durable "Imagine Thuin". L’idée est de soutenir financièrement un projet innovant s’inscrivant dans cette démarche de développement durable ; un projet initié par un collectif citoyen, une association, un comité de quartier, de parent ou une école, un mouvement de jeunesse, des résidents d’un immeuble ; ou encore par des retraités, un groupe de jeunes, d’amis, d’agriculteurs, de producteurs locaux et de commerçants. Bref, un appel qui s’adresse à un large public thudinien. Quelques critères d’éligibilité ont toutefois été établis. Le projet doit se dérouler dans l’entité thudinienne, il doit être initié par au moins deux personnes, la personne de contact doit avoir au moins 18 ans, les actions doivent avoir lieu entre le 1er mai 2023 et le 30 juin 2024, et doivent s’inscrire dans un des axes du plan communal de développement durable. Enfin, tout dossier doit contenir un budget prévisionnel justifiant le subside attendu.