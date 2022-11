La « légitimité démocratique » toujours au cœur des discordes, à Viroinval

Jean-Marc Delizée (POUR) a rappelé au bourgmestre les raisons de l’absence de son groupe, et de l’indépendante Delphine Lebon, la semaine dernière: "Lors du débat sur le parc national, nous avons collaboré aux travaux de façon constructive. Nous avons travaillé dans un climat serein. Mais depuis fin septembre, nous sommes écartés des débats. Il nous semblait, dans ce contexte, important de rappeler que nous sommes majoritaires. Le fait qu’il y ait eu un match des Diables rouges ce soir-là est anecdotique: nous voulions aussi rappeler aux citoyens que Viroinval vit dans une situation anormale, avec un collège communal qui n’est pas soutenu par une majorité", s’exprime-t-il en substance.

Le débat est alors lancé. Giovanni Claes, conseiller RéCit et par ailleurs médecin, propose de lire un petit texte traduisant son sentiment à l’issue de la réunion de la semaine dernière. Trois élus POUR, Alain Bouko, Alain Bouvy et Karim Fattah, quitte la salle et refuse d’en écouter une seule syllabe. Mais il lit: "J’avais eu un après-midi particulièrement chargé, avec l’annonce de soins palliatifs à une patiente notamment. J’ai reporté huit visites au lendemain pour pouvoir venir au conseil et une fois là, j’apprends que l’opposition ne vient pas, alors qu’elle avait clairement réclamé un report pour voir un match de football. Cela m’a laissé une impression de surréalisme. Ce genre d’attitude m’apparaît très mystérieux."

Jean-Marc Delizée lui rétorque qu’en tant que mandataire Écolo, la situation d’une opposition majoritaire devrait l’interpeller au niveau démocratique, ce à quoi l’intéressé rétorque que c’est plutôt le cas d’une élue qui quitte RéCit pour partir avec les voix de son groupe dans l’opposition qui pose question en termes de démocratie.

La discussion se poursuit, autour de cette question de "légitimité démocratique" du collège. La coalition en place rappelle qu’elle s’exerce au sein du conseil communal: "La preuve, si vous ne siégez pas, aucune décision ne peut être prise." L’opposition, elle, estime qu’elle doit participer à l’exécutif, puisqu’elle est majoritaire.

Delphine Lebon relance un appel à l’élargissement de la majorité, vers le groupe Pour. En vain. Le climat ne s’améliorera pas d’ici la fin de mandat, probablement.