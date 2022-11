Exposition autour de l’alimentation durable à Walcourt

Vendredi dernier, l’école et le GAL ont profité du Festival 100% Rural pour organiser une exposition artistique sur l’alimentation durable, dans le but de relancer la dynamique, de poursuivre la démarche en autonomie et d’informer à nouveau les parents et le public du travail réalisé depuis deux ans.

"L’approvisionnement en circuits courts, par une coopérative locale, y est aujourd’hui bien établi. Les élèves bénéficient d’un potage collation trois fois par semaine et de menus sains et plus durables. L’école progresse vers la mise en place d’une cantine durable", poursuit Lucas Polomé.

Œuvres d’art

Au travers de cette exposition, les élèves de maternelle et de primaire ont souhaité faire découvrir aux citoyens du territoire les légumes de saison au travers d’œuvres artistiques.

Ce projet est porté avec enthousiasme par les enseignants, au point d’être intégré dans la dynamique pédagogique à part entière.