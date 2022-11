"Dépotoir publicitaire" à Beaumont: il faudra réguler l'affichage

Pour UNI, Geoffrey Borgniet ne voudrait pas voir les pavés non utilisés des travaux de la grand-place disparaître comme par magie. Il s’inquiète aussi du bus communal parfois en panne de carburant mais aussi de chauffeur. Le bourgmestre Bruno Lambert mais aussi Firmin Ndongo Alo’o, l’échevin de l’Enseignement, tentent de le rassurer.

Il reste un point qui interpelle Geoffrey Borgniet, c’est l’affichage au parc de l’Esplanade. Un affichage de banderoles et autres panneaux devenu réellement anarchique. C’est tout et n’importe quoi avec des annonces qui, parfois, restent en place des semaines après les événements. Et le chef de file UNI de souhaiter une réglementation plus stricte. Bruno Lambert est de cet avis et rappelle que ces affichages ne doivent concerner que l’événementiel. On verra dans les semaines et les mois à venir si on remédiera à ce "dépotoir publicitaire" qui, en quelque sorte, porte atteinte au patrimoine beaumontois.