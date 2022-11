En 40 ans, l’école du réseau libre non confessionnel a acquis une belle réputation, notamment parce qu’en ses murs, que ce soit à Rance, Chimay, Froidchapelle, Momignies ou Beaumont, elle a formé quelques pépites de la vie culturelle en Belgique francophone. Olivier Terwagne, Fred Loco, Baptiste Hubert du groupe Fracaban, le jazzman Raphaël D’Agostino, qui fut 1er prix de trompette au Conservatoire Royal de Liège tout comme Mélodie Stévens, tous ont développé leurs talents à l’Académie.

La direction de l’établissement, confiée dans un premier temps au saxophoniste Christian Debecq, sera assurée jusqu’en septembre 2010 par Dominique Cosaert, compositeur et chef de chœur. Elle est assurée depuis octobre 2010 par Jacky Coppens, professeur de percussion à l’ABH depuis la reconnaissance officielle de l’école.

Le retour du Phenix

Point d’orgue de cet anniversaire, un grand concert réunissant plusieurs fanfares et harmonies de la région se tiendra le dimanche sur la scène de Sudhaina. Il fallait bien une aussi vaste salle pour accueillir pas moins de 140 musiciens évoluant dans la Botte du Hainaut.

Le vendredi offrira également un moment exceptionnel aux mélomanes, avec le concert de l’orchestre symphonique Phenix. Celui-ci est composé d’une septantaine de musiciens professionnels, qui se retrouvent pour jouer ensemble dans de grandes occasions, chacun menant, seul ou avec d’autres membres, leur carrière propre. À géométrie variable, l’orchestre se mue aussi en support band pour différents artistes belges ou internationaux.

Phenix a marqué la région en présentant voici une dizaine d’années, un grand concert d’hommage à Queen. Il a aussi participé au Concert de l’An à Chimay en compagnie des artistes de la région chimacienne, sous la baguette de Jacky Coppens. Et en 2020, lors du confinement, Phenix enregistre l’" Hymn of the brave " qui a connu un joli succès sur Youtube.

La ligne directrice du concert de ce vendredi 2 décembre sera les grands compositeurs de musique de films (West side story, Retour vers le futur, Queen…), assorti d’un concerto solo de Sabrina Cellura, "Ce concert, les compositions choisies, les différents instruments joués, cela correspond bien à ce qu’est notre école " commente Jacky Coppens.

Après un souper Oberbayern le samedi (lire ci-dessous), les amateurs de musique populaire, dans le bon sens du terme, auront le plaisir de voir jouer ensemble les 8 fanfares et près de 140 musiciens actifs dans la Botte du Hainaut. Ils seront réunis sur la scène de Sudhaina pour offrir un répertoire varié de leurs talents. Ils viendront des fanfares de Sivry, Solre-Saint-Géry, Beauwelz, Chimay, Baileux, Froidchapelle, Forge et Forge-Philippe. "On a eu nos premières réunions dès le mois de mai, entre chefs et comités, pour définir ce que nous voulions faire, ce que devrait être ce concert unique, explique le directeur de l’Académie. Les partitions ont été publiées sur une plateforme numérique et chaque musique a ainsi pu choisir deux morceaux. Chaque musicien avait ainsi accès aux partitions pour les répéter, seul ou ensemble. Puis est venu le temps des répétitions communes, la cinquième ayant lieu le lundi 28 novembre et la générale de mercredi 30."

"À l’Académie, on est fier de pouvoir le faire, c’est fédérateur tout en restant bon enfant, se réjouit Jacky Coppens. Ça roule, tout le monde semble content. Et on est aussi très fier de pouvoir réunir l’ensemble Phenix, ici à Chimay, où leur souvenir reste ancré. Le vendredi sera aussi une magnifique soirée musicale à ne pas manquer".