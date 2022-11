Doische: des squatteurs et une culture de cannabis à Romedenne

Les faits remontent à l’été dernier. L’électricité est à nouveau raccordée, de manière à organiser les premiers travaux dans le bâtiment, six mois après son acquisition. La Brasserie des Eaux vives souhaite y aménager un bistro du terroir, avec de l’épicerie de dépannage, un Point Poste et une petite restauration pour la clientèle de passage.

Mais le brasseur et son équipe ne sont manifestement pas les seuls à lorgner sur le bâtiment. Des squatteurs prennent possession des lieux, dans un objectif sensiblement différent !

"Le premier week-end de juillet, je passe dans le bâtiment pour présenter notre projet à des amis en visite dans la région, nous relate le brasseur. Nous tombons alors sur un matériel conséquent, déposé par des inconnus. Il y a des humidificateurs, des climatiseurs, des ventilateurs, des câbles et des tableaux électriques complets avec des disjoncteurs. On trouve des centaines de pots, prêts à être cultivés. Et on voit que des gens ont commencé à calfeutrer une pièce du rez-de-chaussée et à l’isoler, avec de la frigolite et des feuilles d’isolant."

La police constate les faits: c’est une plantation de cannabis qui est en projet, cela ne fait pas l’ombre d’un doute. Les premiers constats sont dressés et le laboratoire de la police judiciaire descend sur place, pour relever des indices. Le parquet, lui, ordonne logiquement la saisie du matériel.

"Nous avons surveillé le site quelque temps dans l’espoir que les auteurs des faits reviennent sur place, nous explique un commissaire de la zone Hermeton et Heure. Mais comme nous sommes une petite zone, nous n’avons pas de personnel pour surveiller un site 24h/24 pendant longtemps. Nous n’avons jamais pu appréhender les squatteurs."

Les cannabiculteurs réclament leur matériel !

Quatre mois plus tard, l’histoire prend une tournure plus étonnante encore. Le 5 novembre, les cannabiculteurs prennent contact avec l’ancien propriétaire du café, dont le numéro de téléphone était toujours sur la boîte aux lettres. Ils pensent s’adresser à l’actuel propriétaire du bien. Leur préoccupation: récupérer leur matériel !

"Le contact a eu lieu par WhatsApp, précise Pierre Campion. Manifestement, d’après ce qu’ils ont expliqué, ils semblaient ignorer que la police était intervenue et pensaient que j’avais volé le matériel."

Depuis, c’est l’incertitude. Et la peur de représailles.

"Pourtant, le matériel concerné n’a guère de valeur", s’étonne le commissaire de police, relayé par son chef de zone, David Doyen: "C’est sans précédent. Recontacter un propriétaire, c’est risquer de se faire repérer par la police. C’est incroyable."

La zone Hermeton et Heure a beau rassurer le brasseur en lui promettant qu’il serait suicidaire, de la part de ces horticulteurs amateurs, de tenter à nouveau de reprendre contact avec lui, l’incertitude gagne vite l’équipe de la Brasserie des Eaux vives. Ne vont-ils pas subir des représailles, contre les installations ou contre le personnel, les bénévoles ou les stagiaires ?

"À mon avis, ils n’ont pas d’inquiétude à avoir, relativise David Doyen. Il n’est vraiment pas dans l’intérêt de ces cannabiculteurs de persévérer dans la recherche de leur matériel."

"Néanmoins, nous n’avons pas été à l’aise pendant une belle période. Je regardais quand même autour de moi, pour vérifier s’il n’y avait personne de suspect, témoigne Pierre Campion. Maintenant, le temps commence heureusement à faire son œuvre, même si je reste inquiet. Avant d’être brasseur, je suis ingénieur et je multiplie des réunions au fil de mes journées. En fin d’après-midi, j’ai donc toujours de 5 à 10 numéros d’appel inconnus ayant tenté de me joindre, de fournisseurs ou autres pour la brasserie. Ces gens ont-ils essayé de m’appeler ? Je serais incapable de le dire. Sont-ils passés à la brasserie boire un verre pour m’aborder ? Je l’ignore aussi. C’est donc l’incertitude."

Une solution: rester sur ses gardes et compter sur Dame Bibiche, Monsieur Mouche ou une Bichette bien fraîche pour ragaillardir leur brasseur…