1 000 plants offerts aux Beaumontois

C’est dire au vu de la longue file qu’il ne fallait pas chômer pour la distribution.

Les agents de la ville comme les représentants du DNF étaient épaulés par le bourgmestre Bruno Lambert et par l’échevine de l’environnement Christine Mormal.

Le Plan de Cohésion Sociale (PCS) et l’Accueil Temps Libre (ATL) participaient aussi à cette distribution. Les enfants avaient en effet réalisé des dessins et autres montages pour sensibiliser le public à l’importance de planter des arbres et des haies.