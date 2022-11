Comme c’est de coutume en fin d’année, la commune de Momignies et le DNF (Département Nature et Forêts de la Région Wallonne) offriront cette possibilité aux citoyens de l’entité lors d’une vente aux enchères de portions de bois à débiter, organisée le samedi 17 décembre à 14 h, à la salle Familia à Macon.

Au plus offrant

La mise à prix de chaque lot est fixée par l’agent du DNF.

Les candidats seront ensuite invités à enchérir à coup de 10 € au minimum.

Le plus offrant se verra invité à payer son enchère directement, sur place et par voie électronique exclusivement.

Le permis d’exploiter sera délivré dans la foulée, même si, chasse oblige, les bûcherons sont invités à ronger leur frein jusqu’au 1er janvier 2023 avant de tronçonner leurs premières bûches.

Chaque acheteur s’engage de plus à exploiter sa parcelle avant le 31 août prochain.

Précautions pour le bois scolyté

Particularité cette année: l’abattage de bois scolytés nécessite des précautions particulières.

Il est impératif d’abattre ces arbres et de les évacuer de la forêt dans les délais les plus brefs et à une distance minimale de 5 km des sites sensibles.

Le cahier des charges complet concernant cette vente publique de bois de chauffage est disponible sur le site de la commune www.momignies.be.

Toute demande de précision supplémentaire est à adresser aux préposés du DNF.