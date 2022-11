Manœuvres autour d’un massacre à Barbençon

Le pays n’est pas en guerre, ni engagée dans des guerres hors de son territoire, mais l’armée s’entraîne régulièrement à faire face à une situation de crise, ici ou ailleurs.

Le sud-Hainaut, mélange de plaines et de bois, pas trop urbanisé, offre un espace favorable à cet entraînement qui voit les auteurs d’un massacre au cœur du petit village de Barbençon s’enfuir vers la forêt. Ils y sont poursuivis par une patrouille qui doit les "neutraliser" pendant que d’autres sécurisent la zone, prennent en charge les victimes, font appellent aux renforts…

Vérifier comment réagit la patrouille en mouvement vers l’incident, examiner comment les différents intervenants se coordonnent, si les informations sont correctement transmises, etc., c’est l’objectif de ces manœuvres " Celtic Uprise " qui se déroulent du 21 novembre au 2 décembre dans les provinces de Hainaut (principalement à Beaumont et Sivry-Rance ce vendredi) et de Namur.

Près de 1 200 militaires sont mobilisés pour cette quinzaine d’entraînements grandeur nature, dont la particularité est d’intégrer 300 membres de l’Armée de Terre française. " Il s’agit d’un partenariat CaMo (capacité motorisée) qui réunit le 1|3 Bataillon de Lanciers belge et le 152e régiment d’infanterie de Colmar, explique l’adjudant-major Jean-François Foxhal. La Défense a acheté des blindés français et utilise un même système de radiotransmission, il faut que Belges et Français travaillent ensemble, ce q u’on appelle l’interopérablité ". Et pour les militaires français, contrairement à la Belgique, il est extrêmement rare qu’ils puissent s’exercer en terrain civil. " C’est pourtant important pour réagir efficacement, en tenant compte des civils, de l’état des routes, de la circulation réelle, de tout l’environnement dans lequel on évolue, poursuit l’adjudant-major en charge de guider voire canaliser la presse comme en temps réel. Ici, ils sont confrontés à d’autres incidents, sur la route les amenant de Sivry où ils ont stationné ce matin ; ce peut-être un engin suspect, des comportements étranges… Avec l’intervention en terrain dangereux à Barbençon, cela sera ensuite analysé par une cellule d’évaluation, avec aussi l’aide des images saisies par le service presse de l’armée mobilisé en divers endroits de la zone lors de l’exercice. " Après l’installation d’un pont sur la Meuse jeudi à Hastière, et la journée de vendredi qui était l’occasion de se tester sur un autre type d’intervention potentiellement réelle, un massacre de civils, le matin à Saint-Aubin (Florennes) et l’après-midi à Barbençon, les prochains jours verront encore les militaires arpenter nos campagnes, pour d’autres exercices tout aussi réalistes.