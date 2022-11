La passion du jardinage récompensée à Ham-sur-Heure-Nalinnes

Pour les façades fleuries, les premiers prix ont été attribués à Pol Busquet (Cour-sur-Heure), Christian Foulon (Nalinnes), Michel Kuypers (Jamioulx) et Nathalie Sohet (Ham-sur-Heure). Les secondes places reviennent à Anne Hubaut (Cour-sur-Heure), Guy Galland (Nalinnes) et Jeannine Seron (Ham-sur-Heure).

Les troisièmes places ont été décernées à Arlette Nemeghaire (Nalinnes) et Alain Vanoudenhove (Ham-sur-Heure). Joëlle Nunes (Cour-sur-Heure), Karine Delbrassinne (Nalinnes) et Nancy Deliège (Ham-sur-Heure) ont été les coups de cœur du jury. Pour les jardins d’agrément, le premier prix a été remis à Anne Michel devant Manon Hubaut (2e prix) et Pascal Jacques (3e prix).

200 plantes distribuées

La catégorie potager a été remportée par Martial Blampain devant Édouard Delfosse (2e prix) et Bernard Matheve a été le coup de cœur du jury. Le geste pour l’environnement est gagné par Monsieur et Madame Demarthe-Sottiaux devant Marylène Montegnies. Le jardin partagé Le Plant’Heure reçoit le prix de l’initiative citoyenne.

Cette journée de l’arbre fut également marquée par la distribution de 200 plantes vivaces et 200 mangeoires aux habitants de l’entité. "Les parents des enfants nés dans l’année ont reçu un pommier et un kit de naissance durable. Sur 80 invitations, 45 familles ont répondu favorablement", souligne Laurence Roulin-Durieux, échevine en charge de l’environnement. La manifestation fut complétée par un salon nature et local réunissant une dizaine d’exposants.