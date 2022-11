Dans son fief de Philippeville, Dawn émerveille une salle comble

Le duo mélange ses propres émotions avec des sons pop rock, aux accents de musique américaine. Après un premier single intitulé Heading For A New Life, le groupe sort un second opus intitulé What Are You Searching For ?, issu de son premier EP à paraître.

Jordan, leader de Pilgrims, un cover réputé de Queen, et Céline aussi connue sous son nom d’artiste de "Say-Lynn", spécialisée dans la musique country, ne pouvaient pas se contenter du studio. Ressentant le besoin de s’exprimer sur scène, le groupe entame une tournée en août 2021 au Jardin de Philofix.

Au fil des expériences, la formation se complète et s’améliore. Ils ravissent notamment le public en septembre dernier, en première partie de Machiavel, au Zik-Zak à Ittre.

À Philippeville, Jordan et Céline ont offert un moment de pur bonheur à leur public à travers des compositions personnelles et des reprises. Les deux amoureux ont aussi livré les sentiments qui les traversent: peur de la rupture amoureuse, jalousie mais surtout l’amour et le bonheur !

Les deux créateurs étaient ravis. Jordan précise: "Je me sens sur un nuage pour avoir pu présenter toutes nos nouvelles chansons au public pour la première fois, et constater sa réaction, très positive. Je me sens très reconnaissant envers le public qui était si nombreux pour notre premier concert dans notre ville et pour son accueil, si chaleureux ! Cette énergie me donne envie d’aller encore plus loin, de composer de nouveaux titres et de remonter rapidement sur scène."

Pour Céline: "Pour nous, la scène représente le Graal, l’instant de partage, le don de soi, le frisson ! Voir la salle comble avec une telle ambiance nous donne des ailes. On sait exactement pourquoi on fait tout ça et pourquoi on ne pourra plus jamais s’arrêter !"

Pour la prestation de ce vendredi, le duo fait appel aux talents artistiques de Sébastien De Smedt (guitare acoustique/chant, Braine l’Alleud), Jeremy Coppens (batterie, Mont-sur-Marchienne), Axel Marcelis (basse, Mons) et David Alfano (guitares/chant, Mettet).

https ://www.dawn-official.com/