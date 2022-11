Cerfontaine: un débat pour réduire le coût des cultes

Lundi dernier, en conseil communal à Cerfontaine, l’approbation de budgets de fabriques d’église a été l’occasion pour Cédric Leclercq, de l’opposition Cerf +, de relancer la discussion sur la rationalisation des fabriques d’église. Sans parler de fusion des fabriques, comme ce fut le cas trois jours plus tard au conseil communal de Couvin, le conseiller a demandé s’il n’était pas envisagé de grouper certains marchés pour négocier de meilleurs prix. En ligne de mire, évidemment, l’énergie. Six pleins de mazout en une seule commande, ça peut revenir moins cher que six fois un plein de mazout, pour chaque édifice religieux.