Deux grands chapiteaux, des manèges et des attractions gratuites pour les enfants, des buvettes et des produits de bouche ont fait le succès de ce premier événement du genre.

Une visiteuse, accompagnée par des enfants, nous a confié: "Ça fait un peu bizarre pour les enfants de voir débarquer le père Noël avec saint Nicolas. Il a fallu que je leur explique qu’aussi bien saint Nicolas que père Noël avaient beaucoup de places à visiter et qu’il fallait qu’ils s’y prennent tôt pour arriver à faire tout le travail de mois de décembre."

Miguel de Sousa Fernandes, président de l’association des Commerçants de Mariembourg: "Cela fait plusieurs années que nous choisissons cette date. Si nous faisions le marché de Noël plus tard, nous serions en concurrence avec d’autres. Nous avions pensé faire venir saint Nicolas et père Noël ensemble mais nous y avons renoncé pour ne pas perturber les enfants. Les manèges et toute l’infrastructure, ainsi que les spectacles, sont financés par des sponsors. Nous sommes très satisfaits de la fréquentation, il y a du monde partout et les cafés de la place sont bondés avec la retransmission du match de foot."

Les prochains marchés se tiendront du 9 au 11 décembre à Couvin, village de Noël. Les 10 et 11 décembre, Train de Noël au Chemin de fer des 3 Vallées. Le 17 décembre à Pesche, le 17 décembre aussi au kiosque à Couvin, il y aura des animations avec le centre culturel. Les 17 et 18, marché de Noël "La Main sur le Cœur" à la plaine des Sports à Couvin. Le 16 et 17 à Frasnes à la MJ Les Leus en collaboration avec les parents d’élèves de l’école des Trois Vallées. La liste n’est pas exhaustive, il n’y aura donc que l’embarras du choix !