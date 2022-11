L’argument principal est évidemment d’ouvrir au maximum la publicité des débats et d’intéresser le public à la chose publique.

La majorité n’est pas forcément contre cette idée, bien que le bourgmestre Philippe Busine (cdH) relativise l’impact de telles retransmissions: "Au début de la crise du Covid, on constatait qu’une cinquantaine de personnes suivaient le conseil, nous a-t-il expliqué. Mais rapidement, on a constaté qu’il s’agissait des conjoints des conseillers ou des membres du personnel, ce n’était pas vraiment le citoyen lambda. Finalement, au fil des mois, nous sommes retombés à une vingtaine de vues par séance. L’intérêt a diminué."

Néanmoins, le groupe Horizons a persévéré et, en répondant à une nouvelle question d’actualité sur le sujet, servie sur un plateau d’argent par le député-conseiller et colistier Julien Matagne, l’échevin Julien Herman (Les Engagés) a détaillé sa persévérance dans la poursuite du projet.

"Cela fait huit ou neuf fois que je le dis en conseil mais si, si, cette fois, cela avance !", a-t-il annoncé.

Dès novembre 2021, il a demandé à l’informaticien de l’administration de faire en sorte de retransmettre ces conseils: "Pour des raisons techniques et financières, nous avons conclu que ce n’était pas possible."

Petite pique à l’égard de la liste Horizons: "Ensuite, il y a eu une nouvelle interpellation en conseil, sur le sujet. J’ai expliqué la situation et demandé si vous aviez des propositions techniques à nous soumettre. Je n’ai jamais rien reçu, ce qui est bien une preuve de la difficulté en la matière."

En mars 2022, un nouvel informaticien débarquait au château communal et, avec lui, la recherche d’une solution technique reprenait.

"En août, nous avons réalisé un test de matériel, qui ne s’est pas avéré concluant. En septembre, nous avons trouvé un équipement, mais qui est en rupture de stock. Finalement, nous avons déniché un autre équipement: deux caméras grand angle et des micros, que nous espérons tester lors du conseil de décembre, en vue d’un achat par la suite."

Hors conseil, il nous précise: "Nous testerons cela avec le collège et, si c’est concluant suffisamment tôt, nous pourrons diffuser le conseil de décembre sur notre plateforme YouTube. Sinon, j’espère que ça sera pour janvier." Une solution pourrait donc être trouvée pour retransmettre à nouveau les séances.

"Tout était une question de point de volonté, a tancé Nicolas Glogowski (Horizons), en séance. On aurait pu nous équiper plus tôt. Si vous estimez que 500 € par mois, c’est trop cher, moi pas. C’est une question de priorité. 5 000 € par an pour une participation citoyenne, ce n’est pas cher. C’est autant que le budget annuel alloué à la coopération internationale."

Julien Herman pense que la solution envisagée actuellement pourrait coûter entre 2 500 et 4 000 € par an.