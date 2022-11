Un véritable festival d’animations pour fêter les Droits de l’Enfant à Thuillies

Dès l’ouverture du festival à 11 h, les enfants et ados découvrent de nombreuses animations: chasse au trésor, atelier créatif et upcycling, atelier stickers sérigraphiés, chasse aux trésors, fresque collective et initiation au graff, atelier BD, sieste sonore avec un joueur de hang (un instrument de musique acoustique), coin cocoon et lecture, jeux en bois… À leur arrivée, les participants reçoivent des jetons qui leur permettent de recevoir gratuitement une boisson, un sachet de bonbons et une pizza que chacun peut composer selon ses goûts.

"De nombreux partenaires sont présents pour assurer les diverses animations et tenir les stands: L’AMO Tu Dis Jeune, la MJ de Thuin, le service ATL, la Souris Qui Crée… sans oublier les Pionniers de Thuin qui gèrent le bar. Pour organiser cette journée, le Centre culturel a reçu des subventions de la FWB après avoir répondu à un appel à projets. Et c’est grâce à cette aide que l’entrée est entièrement gratuite. Nous avons même organisé le transport d’une cinquantaine d’enfants afin de permettre au plus grand nombre d’être présents aujourd’hui" raconte Grégory Nicodème de la MJ.

Parmi l’assemblée, on croise des familles, des enfants de Thuin, de la région mais aussi des patros et scouts, des jeunes provenant de la Cité de l’Enfance ou d’autres institutions. "Cette initiative est géniale. Il y a des échanges, des partages. Ça permet de rencontrer des associations comme les scouts de Thuin qui ont permis à mon fils Eliot, atteint d’une infirmité motrice cérébrale, de faire partie des louveteaux durant 4 ans et même de partir en camp" témoigne Sylvie Beben, la maman.

Dans son atelier, l’animateur Samuel Dionkre propose aux enfants de représenter les droits des monstres: "Un monstre, ça fait peur, ça fait des bêtises et c’est un peu sale. Les petits inventent alors des droits très étonnants comme celui de se mettre les doigts dans le nez ou encore celui de manger des bonbons sans limite car les dents repoussent…"

L’après-midi, place au cinéma. Le film "Demain est avec nous" raconte l’histoire d’enfants venus des quatre coins du monde qui se battent pour défendre leurs convictions. Un débat suit avant de laisser la place à un spectacle humoristique: Monsieur Toubabou et Monsieur Farafi. "On y retrouve le métissage africain et belge de nos deux comédiens-musiciens qui font voyager le public dans l’univers extraordinaire de l’Afrique. Ce spectacle de contes musicaux est suivi d’une initiation aux percussions, un moment très apprécié par les jeunes" ajoute la coordinatrice, Anaïs Neyman.

Pour clôturer le festival, les participants se retrouvent sur la piste de danse pour la Teuf des Jeunes, une "boum" animée par le Beaumontois DJ Afly. Sous les jeux de lumière, les maquillages et gadgets fluo donnent du peps à la soirée. C’est dans une ambiance de feu que le 3e festival dédié aux jeunes se termine. La journée est un succès… Et déjà, tous attendent avec impatience la 4e édition.