Les 5 ans de CoopESEM et de La Botte Paysanne ce samedi à Clermont

Le circuit-court sera à l’honneur, ce samedi 26 novembre, à la Ferme du Maugrétout à Clermont. Les coopératives CoopESEM et La Botte Paysanne y fêteront, ensemble, leurs cinq années d’existence dans le cadre du Festival 100% Rural. Pour rappel, CoopESEM propose la vente en ligne de produits locaux dans l’Entre-Sambre-et-Meuse. Pour sa part, La Botte Paysanne est un comptoir paysan de produits bio locaux basé à Sivry. Voilà donc cinq ans que producteurs et consommateurs s’engagent au sein de ces deux coopératives pour promouvoir le circuit-court, valoriser l’agriculture locale et paysanne et recréer du lien autour d’une alimentation saine.