On notera à ce propos l’approbation du remplacement de 66 points lumineux de l’éclairage public en vue de sa modernisation pour 38 707 €, la décision de renouvellement de la charte Éclairage public pour une période de 4 ans pour une somme de 855 € hors TVA par an, l’approbation de l’acte notarié pour l’acquisition d’une prairie à Doische pour 141,50 € et à Vodelée pour 4 250 € ainsi que l’approbation du règlement complémentaire sur le roulage à Romerée, Gimnée, Gochenée, Vaucelles et Vodelée.

L’achat d’une nouvelle horloge pour Vodelée est reporté

Toutes les fabriques d’église de l’entité ont reçu également l’approbation de leur budget pour l’année 2023. En ce qui concerne la fabrique d’église de Vodelée, le collège communal avait mis l’achat d’une nouvelle horloge au programme mais a décidé de reporter à un peu plus tard car il faut avant tout penser aux autres. Le conseil communal conclut un contrat de gestion et marque son accord pour un subside de fonctionnement et comme il y a 3 ans, on a fait un marché pour engager un directeur d’entreprise au Carmel de Matagne ; son mandat est renouvelé à raison de 1650€ hors TVA. Enfin, les assemblées générales du BEP, IMIO, IDEFIN, INASEP et ORES sont fixées au 20, 13 et 15 décembre et l’ordre du jour approuvé.

Et pour clôturer ce conseil, un point en urgence: la désignation du bourgmestre Pascal Jacquiez comme représentant communal à l’assemblée générale d’Ethias, laquelle a lieu une fois par année.