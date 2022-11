Le Zéro déchet à l'honneur lors de la journée de l'arbre à Thuin

En même temps que la distribution, un marché des producteurs locaux sera installé aux côtés des stands de sensibilisation tenus par des ASBL locales actives dans le domaine de l’environnement et des ateliers zéro déchet. Un stand dédié aux questions relatives à l’énergie sera également prévu. La jeunesse de Leers-et-Fosteau tiendra un bar avec de la petite restauration. Pour rappel, la distribution des plants est réservée aux citoyens de l’entité de Thuin.

Pour prolonger, le zéro déchet s’invite à Gozée avec un spectacle tout public, une comédie décalée qui sera présentée le samedi 26 novembre à la salle des fêtes de l’école de Gozée Là-Haut.

"La sensibilisation au zéro déchet a été mise à mal pendant les 2 années de confinement et il semble nécessaire de relancer la dynamique en compagnie des nombreux partenaires et ambassadeurs zéro déchet de la Ville avec un spectacle drôle et efficace pour sensibiliser à l’importance d’un comportement écoresponsable ", explique Marie-Eve Van Laethem, la bourgmestre de Thuin.

En prélude du spectacle tout public, le secteur associatif proposera plusieurs animations conviviales en lien avec la protection de l’environnement, la biodiversité et la prévention des déchets. Au programme dès 18 h:

– Atelier aquaponie (méthode de culture écologique).

– Cyanotype (ancienne technique d’impression photo).

– Présentation de produits d’entretien naturel pour la maison.

Les élèves de 5e et 6e primaires des écoles communales assisteront également au spectacle le lundi 28 novembre afin de relancer la prévention des déchets dans les établissements scolaires.

Le spectacle

Dans un seul en scène humoristique, Sylvie Droulans, éco-héros malgré elle, nous raconte son aventure 100% compostable où les déchets disparaissent dans une autre dimension !

Un matin de novembre 2015, en sortant ses poubelles, Sylvie prend conscience de l’empreinte écologique de ses déchets. Jeune maman hyperactive et débordée, elle décide d’embarquer toute sa famille (animaux compris) dans l’univers inconnu du zéro déchet. Un beau jour de printemps, voilà qu’un lombric, pas ragoûtant pour un sou, surgit dans sa vie, signant le début de sa métamorphose…

Ce voyage spatio-temporel, rempli de découvertes et d’anecdotes cocasses, lui fait recycler ses idées reçues sur l’écologie et au zéro déchet, et la pousse à se questionner sur son rapport au vivant car… la Terre n’attend pas !

Infos: spectacle Zéro Déchet de Sylvie Droulans, séance de dédicaces de son nouveau livre et animations Zéro Déchet/Biodiversité, le samedi 26 novembre à la salle des fêtes de l’école de Gozée Là-Haut. 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans, 4 € pour les étudiants, 1,25 € Art.27