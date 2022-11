Débat autour des rallyes dans les villages de l'entité de Florennes

Ce citoyen (dont on apprendra par la suite qu’il est sympathisant Écolo) exprime sa désapprobation profonde face à l’organisation du Rallye Mettet Racing Club à Flavion. Il invoque les récents drames en Wallonie et l’impact environnemental. M. Lottin insiste particulièrement sur un passage: "Le village est mort le temps d’un week-end." Puis interroge le bourgmestre: "En pleine crise climatique, quel message envoyez-vous en termes de cadre de vie et de mobilité douce ?" M. Lottin veut qu’un vrai débat soit organisé. La course, pour lui, devrait avoir lieu hors du village, avant de préciser à voix mi-basse: "… pour le moment."