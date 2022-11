Coût des travaux à Florennes: l'opposition se rebelle

L’échevin Antonin Collinet annonce ensuite l’octroi d’une subvention de 10 000 € au profit de l’aménagement de la Maison des Jeunes. Suite à une intervention du conseiller Écolo Claudy Lottin, il précise que ce local est définitif.

M. Lottin, fidèle à son habitude, va interroger le collège sur presque tous les points à l’ordre du jour, ce qui lui fera dire: "Il ne faut jamais voter avant de m’avoir regardé".

L’échevin Grégory Chitinne présente le règlement-taxe sur les déchets. Il annonce que, vu la situation financière, les taux forfaitaires resteront identiques mais que la partie variable de la taxe sera augmentée: "C’est une logique intéressante et de bonne gestion, on va vers du zéro déchet. Le prix n’augmente pas pour ceux qui font attention !"

Une attention a également été apportée aux accueillantes d’enfants dont l’exonération passe de 30 à 50 €. Le conseiller communal écolo Justin Debroux souhaite faire la promotion des langes réutilisables. Idée que le collège partage même si l’échevin Chintinne précise que les langes sont aujourd’hui devenus des déchets moins problématiques.

Au rayon des bonnes nouvelles, la prime unique de 50 € à la petite enfance est renouvelée.

Par contre, diverses augmentations de l’accueil extrascolaire seront mises en application. L’échevin se veut rassurant puisque les prix ont été calqués sur ceux des communes voisines. Changements les plus significatifs: l’accueil lors des journées pédagogiques sera facturé à 9 € et les stages à 60 €. Pour rappel, ce genre de frais est déductible fiscalement.

On apprend aussi que la Commune va soutenir le GAL à concurrence de 4 500 € pour l’aider à préparer sa demande de subsides européens.

Pour ce point, l’opposition est enthousiaste, par contre elle profite du point consacré au programme FRIC/Pimaci (plus particulièrement pour de futurs travaux de voirie) pour s’interroger sur la pertinence d’avoir recours à Inasep pour les études de projet.

Pour le collège, Inasep est l’interlocuteur tout désigné pour faciliter l’accès aux subsides. Le conseiller socialiste Michel Paquet, très remonté, n’en démord pas: "Des mandataires locaux font partie des intercommunales, ils sont juges et parties". À ses yeux, on ne fait pas appel au marché et les coûts sont donc surfaits. La tension monte rapidement d’un cran. Pour désamorcer la situation, le bourgmestre passe alors rapidement au vote. Sans surprise, M. Paquet vote contre.