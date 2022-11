Carrière Les Petons à Yves-Gomezée: le propriétaire rassure

Pour permettre au propriétaire de la carrière de présenter son projet, une réunion préalable d’information était organisée jeudi soir à la salle communale d’Yves-Gomezée. Cette demande d’extension passe aussi par une révision du plan de secteur pour laquelle une enquête publique est en cours jusqu’au 5 décembre et par un renouvellement du permis d’exploiter. De nombreux riverains d’Yves-Gomezée ainsi que des villages de Jamagne et Saint-Aubin avaient effectué le déplacement afin d’en savoir un peu plus sur ce projet.

La réunion était présidée par l’échevine Nathalie Leclercq, remplaçant la bourgmestre. Le groupe Solvay était représenté par M. Engel, juriste, Mme Tiberghien, géologue, M. Derycke, chef de projet et M. Limam, directeur de la carrière. Le bureau d’études Aries Consultants, qui sera chargé de réaliser l’étude d’incidences sur l’environnement, était représenté par Fanny Saint-Viteux. La réunion était modérée par Bénédicte Robert. Le directeur de la carrière, M. Limam, a rassuré le public en déclarant que le nouveau permis d’exploitation serait dans la continuité de l’actuel. "Nous maintiendrons les installations actuelles avec le même volume de production. Nous poursuivrons, au même rythme, l’utilisation de la voie ferrée et il n’y aura pas de charroi supplémentaire, ni de changement au niveau des voies d’accès", a-t-il déclaré. Pour sa part, Fernand Derycke, le gestionnaire du dossier pour Solvay, a précisé que l’extension de la zone d’exploitation nécessiterait la création d’une zone d’aménagement de 40 m tout au long du périmètre, l’installation d’un merlon verduré de 2 m de haut et la mise en place d’un chemin de contournement.

Durant la réunion, les responsables de la carrière ont diffusé un mini-film présentant toutes les initiatives mises en œuvre par le groupe Solvay en faveur de la biodiversité. "Dans le cadre du projet" Life in Quarries ", nous avons aménagé un hôtel pour les hirondelles des rivages, des marres pour les batraciens, un rucher ou encore un verger où chaque élève de l’école communale de Jamagne est venu planter son arbre", détaille Sami Limam, le directeur de la carrière yvetoise.

La gestion journalière se veut aussi plus respectueuse de l’environnement. Le site compte deux installations photovoltaïques qui permettent de couvrir 40% des besoins en électricité. Les eaux d’exhaure sont valorisées vers le réseau de distribution d’eau potable et les groupes électrogènes ont été supprimés. Des améliorations sont également apportées en matière de poussières, bruits et vibrations.

À la suite de cette réunion, les riverains peuvent envoyer leurs remarques jusqu’au 9 décembre, au collège communal, place de l’Hôtel de Ville 3-5 à 5650 Walcourt – environnement@walcourt.be avec copie à M. Fernand Derycke, rue Beau Séjour 52 – 5650 Walcourt – clp@solvay.com.