Un début à l'image des Diables au Winter village d'Aulne

Au moment de l’échange des fanions entre Éden Hazard, le capitaine des Diables, et son vis-à-vis canadien, ils n’étaient qu’une cinquantaine de fans à s’être rassemblés au pied du grand écran situé sur l’esplanade gauche de la cour de la ferme de l’Abbaye d’Aulne. Vu le temps froid et humide, d’autres avaient préféré l’ambiance plus "cosy" du chapiteau de Noël érigé sur le site où chaleur et bières spéciales réchauffaient les cœurs des supporters. Des fans incrédules et médusés, le rictus figé, assistent impuissants au début du match tonitruant des Canadiens, bousculant tant et plus nos Diables.